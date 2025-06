shotzi blackheart torna sul ring e infiamma hoodslam fearless

Dopo un addio tanto rumoroso alla WWE, Shotzi Blackheart ha deciso di tornare più carica che mai, infiammando il pubblico di Hoodslam Fearless a Oakland. La sua performance ha lasciato tutti senza fiato, segnando l'inizio di un emozionante nuovo capitolo della sua carriera. La wrestler ha descritto questa esperienza come "speciale" su Twitter, aprendo così le porte a un futuro ricco di sfide e successi.

I fan erano impazienti di scoprire cosa avrebbe fatto Shotzi Blackheart dopo aver confermato il suo addio alla WWE. Alla fine, non hanno dovuto aspettare molto: Shotzi ha infatti fatto il suo ritorno sul ring durante un evento indipendente. La wrestler è tornata in azione al FEARLESS di HOODSLAM, a Oakland, e ha commentato l’esperienza su Twitter, definendola speciale: ha infatti aperto questo nuovo capitolo della sua carriera proprio nel luogo in cui tutto è cominciato per lei. Nell’occasione, ha affrontato uno dei suoi allenatori storici in un match ricco di emozione e significato personale, che secondo lei rappresenta perfettamente ciò che i fan possono aspettarsi da lei d’ora in avanti: “SORPRESA! Dovevo per forza iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera nel posto in cui tutto è iniziato per me! Ieri sera ho affrontato uno dei miei allenatori storici in un match emozionante e pieno di significato, che racchiude perfettamente ciò che vedrete da me in futuro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net