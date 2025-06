Shomurodov rilancia | Gasperini eccellente gli allenamenti duri non mi spaventano

Gian Piero Gasperini si presenta alla Roma con entusiasmo e determinazione, pronto a guidare i giallorossi verso nuovi traguardi. I primi allenamenti intensi e la carica di motivazione sono il segnale di una sfida ambiziosa, che richiede coraggio e dedizione. Shomurodov, tra l’altro, rilancia la sua fiducia, sottolineando: “Gli allenamenti duri non mi spaventano”. Ora, testa al prossimo capitolo di questa avventura romana, un percorso che promette spettacolo e passione.

Annuncio ufficiale e prime parole in giallorosso per Gian Piero Gasperini nella giornata di ieri, che hanno sancito l'inizio di questa nuova avventura alla guida della Roma. Una scelta sicuramente coraggiosa, volta ad abbandonare la confort zone Atalanta per abbracciare una piazza caldissima ma esigente, che dopo un po' di scetticismo iniziale sta cominciando a rendersi conto della portata dell'allenatore arrivato nella capitale. Ora testa al mercato, e dai Molina e Giay ai nomi per il centrocampo qualcosa già si muove, senza dimenticare ovviamente l'analisi dei giocatori già presenti in rosa. Uno che sembra avere ancora voglia di Roma è Eldor Shomurodov.