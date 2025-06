Shock Nintendo Switch 2 acquistate già rotte | Schermi Forati e Caos al Lancio?

Il lancio della Nintendo Switch 2 si è trasformato in un vero e proprio caos: numerosi acquirenti hanno già ricevuto console rotte, con schermi forati e danni evidenti. Un errore banale legato alle ricevute graffettate ha compromesso i dispositivi, scatenando la delusione tra i fan. Ma come sta reagendo GameStop a questa crisi? Scopriamolo insieme e analizzate le strategie per affrontare questa difficile situazione!

Il lancio della Nintendo Switch 2 è stato rovinato da un errore banale: le ricevute graffettate hanno danneggiato gli schermi. Scopriamo cosa è successo e come GameStop sta affrontando la crisi!

