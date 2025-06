Shocchezze a Gallipoli il 14 giugno | 5 anni di musica che fa sorridere e pensare

Shocchezze a Gallipoli il 14 giugno celebra cinque anni di musica che fa sorridere e riflettere. Un viaggio sonoro nato in un territorio ricco di contrasti, dove l’originalità si fa strada tra le onde del mare e i battiti del cuore. Questo progetto musicale rappresenta un atteggiamento autentico, un modo di vivere e condividere emozioni intense. Un’occasione imperdibile per scoprire come la musica possa unire, sorprendere e far pensare.

GALLIPOLI - Shocchezze è un atteggiamento. Un progetto musicale nato a Gallipoli cinque anni fa, in un territorio in cui la scena pop indipendente è ancora terreno fertile e poco affollata. È proprio da questa terra di sole, eccessi e contrasti che prende vita un'idea musicale che fa della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Shocchezze a Gallipoli il 14 giugno: 5 anni di musica che fa sorridere e pensare

In questa notizia si parla di: Gallipoli Anni Shocchezze Giugno

Gallipoli, il 7 giugno torna la Notte Blu con gli Après La Classe - La Notte Blu non è solo musica: tra Piazza Tellini, Piazza Carducci, Piazza Giovanni XXIII e Corso Roma, Gallipoli si animerà con mercatini di prodotti a km 0, laboratori ecologici, spettacoli ... Come scrive giornaledipuglia.com

Gallipoli, turista in bikini e tacchi per le strade. L’ira del sindaco: “Multe a chi gira seminudo” - Con l’avvicinarsi dell’estate torna l’allarme sul decoro e la mala movida: nuova ordinanza del sindaco Stefano Minerva per arginare il fenomeno ... Riporta bari.repubblica.it

Notte Blu, Ecofestival a Gallipoli, il 4 giugno la città bella si trasforma in un grande palcoscenico - Il 4 giugno, dalle ore 19.30, in poi Gallipoli si trasformerà in un grande ... che ospiterà il live di Shocchezze, nome d’arte del gallipolino Cristian Veronio che, con Andrea Centolanze ... Si legge su corrieresalentino.it