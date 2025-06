Shanghai altro che gru | i robot spostano il maxi complesso di edifici storici da 7 500 tonnellate – Il video

Shanghai dimostra ancora una volta che il futuro dell’ingegneria urbana va oltre le gru: i robot, infatti, stanno spostando un complesso storico di 7.500 tonnellate, aprendo nuove strade alla conservazione e alla costruzione. Come si può realizzare un'impresa così audace senza rischiare di compromettere la stabilità delle strutture antiche? La risposta è sorprendente: un innovativo metodo di sollevamento e riposizionamento. Ecco come funziona...

Come è possibile costruire al di sotto di un blocco di edifici di inizio Novecento? Le opzioni sono due: scavare dai lati, con il rischio di far collassare una struttura non progettata per una costruzione del genere. Oppure, semplicemente, spostare tutto il complesso di case, scavare rinsaldando le fondamenta, e poi riposizionare il tutto nella sua posizione originaria. È ciò che sta accadendo in questi giorni a Shanghai, dove un blocco di palazzi dal peso complessivo di 7.500 tonnellate è stata spostata da un esercito di 432 minuscoli robot da lavoro. Gli edifici storici e il rischio di danni strutturali. 🔗 Leggi su Open.online