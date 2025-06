Shane McMahon | Non ho intenzione di lanciare una nuova compagnia di wrestling con papà

Shane McMahon mette a tacere le voci su una possibile nuova compagnia di wrestling con suo padre, Vince. In un’intervista a TMZ Sports, Shane si è espresso chiaramente, smentendo qualsiasi progetto in corso e sottolineando che queste notizie sono completamente infondate. La sua dichiarazione rappresenta una delle smentite più nette degli ultimi tempi, lasciando i fan a chiedersi cosa riserva il futuro nel mondo del wrestling.

L’idea di Shane McMahon di lanciare una nuova compagnia di wrestling con suo padre, Vince McMahon, ha preso vita negli ultimi mesi, ma Shane sta mettendo le cose in chiaro. Parlando con TMZ Sports, ha risposto direttamente a questa voce affermando che non se ne farà nulla. Le sue parole. “Non si sa mai cosa succederà là fuori. Naturalmente, tutto può accadere in WWE, ma queste voci sono totalmente false”. Il commento è stata la smentita più diretta di Shane dopo mesi di voci vorticose secondo le quali suo padre – estromesso dal potere della WWE in seguito a problemi legali e alla fusione con TKO – potrebbe progettare un ritorno attraverso una nuova promotion di wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Shane McMahon: “Non ho intenzione di lanciare una nuova compagnia di wrestling con papà”

