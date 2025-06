Sfregiato con l’olio bollente in carcere il reo confesso dell’assassinio di Maria Denisa; aggredito dal parente di una sua vittima precedente

Un episodio di inaudita violenza scuote la Casa Circondariale La Dogaia di Prato: Vasile Frumuzache, reo confesso dell’omicidio di Maria Denisa Paun, è stato brutalmente aggredito con olio bollente da un altro detenuto, probabilmente mosso da vendette personali. La vicenda solleva ancora una volta il problema della sicurezza nelle carceri italiane e delle tensioni interne. Per rimanere aggiornato su questa vicenda e altre notizie di attualità, abbonati a DayItalianeNews.

Un grave episodio di violenza si è consumato all'interno della casa circondariale La Dogaia di Prato, dove Vasile Frumuzache, il trentaduenne romeno reo confesso dell'omicidio di Maria Denisa Paun, è stato aggredito da un altro detenuto. Il giovane, che si trova in custodia cautelare, è stato ustionato con olio bollente, riportando gravi ferite al volto. Le circostanze dell'aggressione. Secondo le informazioni, l'aggressore, parente di una delle vittime di Frumuzache, avrebbe agito con premeditazione. Riuscendo a procurarsi dell'olio bollente, probabilmente scaldato in una delle cucine della struttura, l'uomo ha lanciato il liquido sul volto del detenuto.

