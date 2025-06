Sfrattati mamma e figlio da immobile comunale Occupato senza contratto

In un'epoca di sfide sociali e economiche, il caso di una mamma e suo figlio sfrattati da un immobile comunale occupato senza contratto a Santa Maria Capua Vetere solleva importanti questioni di dignità e diritti. L’ordinanza del Comune, firmata dalla dirigente Giuseppina Celestino, segna un passo deciso verso il rispetto delle norme, ma anche invita a riflettere su come bilanciare legalità e compassione nel garantire un futuro migliore per le famiglie vulnerabili.

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha disposto lo sgombero coatto di un immobile di sua proprietà, situato nella città e occupato senza titolo. L’ordinanza, firmata dalla dirigente del Settore Finanziario, Giuseppina Celestino, è stata emessa il 6 giugno 2025 e dispone il rilascio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sfrattati mamma e figlio da immobile comunale. "Occupato senza contratto"

