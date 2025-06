Sette milioni per i libri di testo dieci per gli affitti universitari | il governo blinda il diritto allo studio ma stringe la morsa sui fuoricorso

Il governo dimostra impegno nel rafforzare il diritto allo studio con un investimento di 17 milioni di euro in tre anni, destinati a libri di testo e affitti universitari. Tuttavia, questa ambiziosa iniziativa porta con sé una sfida: una selezione più rigorosa per gli studenti fuori sede, che potrebbe mettere a rischio l’accesso universale. La domanda ora è: come garantire il sostegno senza penalizzare i più fragili?

Il diritto allo studio si rafforza con un investimento di 17 milioni di euro in tre anni, ma il prezzo da pagare è una selezione più severa per gli studenti universitari fuori sede. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Universitari Milioni Diritto Studio

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate - La Regione Siciliana ha deciso di investire 13 milioni di euro per migliorare l'edilizia residenziale universitaria, aumentando i posti letto e riqualificando le residenze.

Università, Regione stanzia altri 26,6 milioni per borse di studio Ersu - ammontano a 26 milioni 669 mila euro, infatti, le risorse destinate ai quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi ... Secondo scrivolibero.it

Il Friuli Venezia Giulia investe 32 milioni per il futuro degli studenti universitari - "Nonostante la forte impennata dei costi, questa Amministrazione regionale considera il diritto allo studio una scelta politica ... massicciamente è l'edilizia universitaria, con uno stanziamento ... Riporta udinetoday.it

Altri 27 milioni per le borse di studio universitarie, fondi per tutti gli studenti in graduatoria - ammontano a 26 milioni 669 mila euro, infatti, le risorse destinate ai quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia per gli studenti meritevoli ancorché privi di mezzi ... Da blogsicilia.it

EMILIA-ROMAGNA: Università , dalla Regione 219 milioni per il diritto allo studio | VIDEO