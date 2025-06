Sessantotto Village 2025 | stasera a Parco Talenti arrivano i MIXXITALIA!

Roma si prepara a vivere un’estate indimenticabile con il Sessantotto Village 2025, il fulcro dell’energia e della spensieratezza nel cuore di Parco Talenti. Dal 7 giugno al 28 agosto, musica, spettacoli e delizie culinarie renderanno ogni sera unica e gratuita. Questa sera, i MIXXITALIA portano sul palco un mix di ritmo e passione che farà ballare l’intera città. Non perdere l’occasione di vivere l’estate romana all’aperto, tra amici, musica e allegria!

Roma si accende anche questa estate con il Sessantotto Village 2025, il villaggio estivo che anima il cuore di Parco Talenti con musica, spettacoli, buon cibo e tanto divertimento, fino al 28 agosto. Due mesi e mezzo di eventi completamente gratuiti, per vivere l’estate romana all’aperto, tra amici, musica e allegria. Oggi sul palco: i MIXXITALIA!. Questa sera, sabato 7 giugno, riflettori puntati su una band che promette energia e coinvolgimento dal primo all’ultimo brano: i MIXXITALIA! Sei musicisti di grande esperienza, che da anni calcano i palchi di locali e piazze in tutta Italia, uniti dalla voglia di divertirsi e far divertire. 🔗 Leggi su Funweek.it