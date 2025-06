Sessanta posti auto a servizio del centro ecco un nuovo parcheggio pubblico | le tariffe

A partire da lunedì 9 giugno, a Cesena aprirà un nuovo parcheggio pubblico: l’area ‘Guidazzi’, situata in via Padre Vicinio da Sarsina, di fronte ai Giardini pubblici. Con 60 posti auto e tariffe competitive, sarà disponibile 24 ore su 24 per rendere più agevoli le vostre giornate in città. Scopri i dettagli e approfitta delle opportunità offerte da questa nuova soluzione di sosta, pensata per il comfort di tutti gli automobilisti.

A partire da lunedì 9 giugno sarà operativo a Cesena un nuovo parcheggio pubblico: si tratta dell’area di sosta ‘Guidazzi’, situata in via Padre Vicinio da Sarsina, all’angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici. Il parcheggio sarà accessibile 24 ore su 24 e dispone di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Sessanta posti auto a servizio del centro, ecco un nuovo parcheggio pubblico: le tariffe

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Parcheggio Pubblico Sessanta Posti

Parcheggio pubblico da 650mila euro, Comune approva progetto - Il comune ha dato il via a un progetto da 650mila euro per un nuovo parcheggio pubblico in via Irlanda, un passo importante per migliorare la vivibilità urbana.

Parcheggio Sacro Cuore a Cesena, iniziati i lavori: 60 posti pronti ai primi del 2025 - Il parcheggio è stato acquisito dal Comune che metterà a disposizione pubblica sessanta posti. Il parcheggio ... separato da quello pubblico, sarà a disposizione un parcheggio per i dipendenti ... ilrestodelcarlino.it scrive

Parcheggio Fiera, 300 posti gratuiti e fermata Atb per centro e Città Alta - Il parcheggio è servito dalla linea 1 di Atb in connessione diretta con il centro cittadino (Porta Nuova) e Città Alta (Colle Aperto), le cui fermate nelle due direzioni sono in via Lunga, in ... Lo riporta ecodibergamo.it

Al ‘Volta’ un nuovo parcheggio pubblico da 80 posti