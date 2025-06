Sessanta posti auto a servizio del centro ecco il nuovo parcheggio pubblico ' Guidazzi' | le tariffe

A Cesena nasce un nuovo punto di sosta: il parcheggio pubblico ‘Guidazzi’, con 60 posti auto, situato strategicamente in via Padre Vicinio da Sarsina, di fronte ai Giardini pubblici. Aperto 24 ore su 24, offre tariffe vantaggiose e comodità per residenti e visitatori. Con questa nuova opportunità si rafforza l’offerta di servizi nel cuore della città, facilitando gli spostamenti e migliorando l’esperienza urbana.

A partire da lunedì 9 giugno sarà operativo a Cesena un nuovo parcheggio pubblico: si tratta dell'area di sosta 'Guidazzi', situata in via Padre Vicinio da Sarsina, all'angolo con via Verdi e via Pascoli, di fronte ai Giardini pubblici. Il parcheggio sarà accessibile 24 ore su 24 e dispone di.

