Sessa Aurunca bene confiscato alla camorra affidato all’Associazione Elsa Ets

Un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata e per la tutela del nostro patrimonio ambientale: a Sessa Aurunca, un bene confiscato alla camorra è stato affidato all’Associazione Elsa Ets. Questo risultato testimonia come collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare cambiamenti concreti. Scopriamo insieme come questo gesto simbolico si trasforma in un’opportunità di rinascita e speranza per il territorio.

Un importante traguardo per la lotta alla criminalità organizzata e la tutela ambientale arriva dal comune di Sessa Aurunca e dall'Ente Parco Regionale di Roccamonfina e Foce del Garigliano. Grazie a una virtuosa sinergia tra istituzioni e associazioni, un bene confiscato alla camorra, ubicato a Baia Domizia in località Punta Fiume, è stato assegnato all'Associazione Elsa Ets che persegue finalità civiche, ambientaliste, ecoturistiche e di utilità sociale. L'immobile, sottratto alla camorra, avrà nuova vita grazie ai volontari Elsa impegnati nella difesa della biodiversità e nella salvaguardia delle tartarughe marine a rischio estinzione.

