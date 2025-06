Sesko Juventus | si stringe il cerchio attorno all’attaccante Quale può essere la sua prossima squadra contatti in corso per il trasferimento Ultimissime

Il mercato estivo si infiamma e il nome di Benjamin Sesko torna protagonista, con la Juventus che osserva da vicino le trattative in corso. Ma quale sarà la sua prossima destinazione? Secondo le ultime indiscrezioni, l'Arsenal sembra aver preso un vantaggio, avanzando nei contatti con il giovane attaccante sloveno. La pista più calda del momento promette sviluppi imminenti: restate sintonizzati per le ultime novità!

Sesko Juventus: ecco quale può essere la sua prossima squadra, contatti in corso per il trasferimento dell'attaccante sloveno. Ultimissime. Come riportato da Fabrizio Romano, l' Arsenal sta avanzando nelle trattative per Benjamin Sesko, dopo i primi colloqui concreti relativi alla scorsa settimana. Le discussioni sono in corso e procedono bene tra tutte le parti coinvolte, giocatore e club. Al momento non c'è ancora alcun accordo per lo sloveno – accostato anche al calciomercato Juventus – né è previsto per questo fine settimana. Ma si procede verso la fumata bianca.