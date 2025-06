Serie C NOW 2024 25 - Finale Ritorno | Pescara vs Ternana diretta Sky Sport e in chiaro Rai 2

Il grande momento è arrivato: la Finale Playoff di ritorno tra Pescara e Ternana si gioca il 7 giugno alle 21:15, con tutto l’epilogo della Serie C NOW 2024-25 che si decide in 90 minuti intensi. Segui la diretta esclusiva su Sky Sport e in chiaro su Rai 2, per vivere ogni attimo di questa sfida decisiva e scoprire alla fine quale squadra conquisterà la promozione. Non perdere il rush finale!

Pescara-Ternana: tutto in 90 minuti su Sky, Rai 2 e NOW È tempo di verdetti, è tempo di finali: la diretta su Sky Sport e in chiaro su Rai 2 per vivere l'ultima sfida della stagione. Mancano solo novanta minuti alla conclusione della Serie C NOW 2024-25: sono quelli della Finale Playoff di ritorno tra Pescara e Ternana, in programma il 7 giugno alle 21:15. Pescara in vantaggi.

In questa notizia si parla di: Pescara Ternana Serie Finale

