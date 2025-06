Serie A1 a Squadre di Sciabola | Criscio campionessa d’Italia con le Fiamme Oro Bonsanto è argento

Martina Criscio, orgoglio della sciabola italiana e portabandiera delle Fiamme Oro, conquista il titolo italiano a squadre con un’interpretazione impeccabile. Accompagnata da Sofia Ciaraglia, Martina Prearo e Mariella Viale, la squadra della Polizia di Stato si impone con determinazione fino alla vittoria, dimostrando che talento e tenacia sono la chiave del successo. La passione per lo sport si trasforma in trionfo, scrivendo una pagina brillante nel panorama della scherma nazionale.

La foggiana Martina Criscio vince il titolo italiano di sciabola femminile a squadre col team delle Fiamme Oro assieme alle compagne di club Sofia Ciaraglia, Martina Prearo e Mariella Viale. La squadra della Polizia di Stato, entrata in tabellone direttamente nei quarti di finale, ha sconfitto.

