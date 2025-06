Serie A è ufficiale | Gasperini è il nuovo allenatore della Roma!

Ci siamo: Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. La società ha annunciato il tecnico ex Atalanta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, è ufficiale: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma!

Allenatore cercasi, il Como blocca Fabregas: in seconda fila Gasperini e Terzic. La risposta di Ranieri ai tifosi - L'intrigo attorno alla scelta del nuovo allenatore della Roma si infittisce, con la situazione di Fabregas in secondo piano e i nomi di Gasperini e Terzic che emergono tra le opzioni.

? BENVENUTO MISTER! | La prima intervista di Gian Piero Gasperini in giallorosso