Serie A | Como in arrivo il fantasista croato Baturina Vicino il primo colpo per Fabregas

Il calciomercato di Serie A si infiamma con grandi ambizioni: il Como si prepara a sorprendere, puntando sul talento croato Martin Baturina, paragonato a Modric per le sue movenze. L’attaccante di grande qualità potrebbe presto vestire la maglia biancoblù, mentre Fabregas rimane blindato dal pressing dell’Inter. Un nuovo colpo che promette scintille al mercato italiano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Blindato il tecnico Cesc Fabregas dall’assalto dell’Inter, e in attesa di capire le intenzioni del Real Madrid su Nico Paz, l’ambizioso Como è pronto a battere i primi colpi sul mercato. Sarebbe infatti molto vicino l’acquisto del croato Martin Baturina, talentuoso centrocampista offensivo paragonato come movenze al connazionale Modric, a sua volta vicinissimo a firmare per il Milan. Per Baturina sarebbe già stata presentata un’offerta ufficiale alla Dinamo Zagabria, formazione per cui l’asso nascente del calcio croato ha messo a referto quest’anno 6 gol e 12 assist. Il possibile acquisto di Baturina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A: Como, in arrivo il fantasista croato Baturina. Vicino il primo colpo per Fabregas

