Serie A 2025 2026 | Svelato il Calendario Ufficiale Tutte le Date e le Novità della Nuova Stagione

La Serie A 20252026 è pronta a prendere il via, con il calendario ufficiale svelato il 6 giugno 2025 nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A. Il campionato italiano promette emozioni e grandi sfide, con un calendario asimmetrico che garantirà spettacolo e imprevedibilità. La stagione partirà il 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026, con due turni infrasettimanali e quattro soste per gli impegni della Nazionale. Di seguito, il calendario giornata per giornata, le date delle soste per la Nazionale e i turni di Coppa Italia. Serie A Enilive: il calendario 20252026. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com