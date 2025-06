Serie A 2024 | Sassuolo pronto alla sfida con Napoli Carnevali e Grosso fiduciosi

a mantenere concentrazione, determinazione e spirito di squadra. Il Sassuolo si prepara alla sfida con il Napoli con fiducia e ambizione, consapevole delle difficoltà ma anche delle proprie potenzialità. La stagione 2024 promette emozioni e battaglie intense: siamo pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa entusiasmante avventura.

"Ci aspetta una Serie A difficile e diversa rispetto a quella lasciata un anno fa. Ci saranno sette, otto squadre che lotteranno per non retrocedere e tre che inevitabilmente retrocederanno". Al termine della cerimonia di presentazione dei calendari, l’amministratore delegato e direttore generale Giovanni Carnevali ha commentato così il percorso dei neroverdi in vista della prossima stagione. "In un contesto così difficile dovremo essere bravi ad alzare il livello e prepararci nel miglior modo possibile. Giocare subito contro i campioni d’Italia ci pone subito davanti una sfida difficile quanto affascinante, lavoreremo per farci trovare pronti", ha detto Carnevali, ammetendo di stare lavorando all’allestimento di una rosa competitiva che non prescinderebbe dalla permanenza in neroverde di ‘big’ come Laurientè e soprattutto Berardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A 2024: Sassuolo pronto alla sfida con Napoli, Carnevali e Grosso fiduciosi

