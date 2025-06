Seria A 25 26 | il calendario degli azzurri

Il countdown è iniziato: ecco il calendario ufficiale della Serie A 2025/26, pronto a far battere il cuore dei tifosi azzurri. Con l’entusiasmante debutto di Antonio Conte sulla panchina, la stagione promette grandi sfide e emozioni senza sosta. Scopriamo insieme le date più attese e le partite che potrebbero scrivere un nuovo capitolo nella storia del nostro club. La passione è alle stelle: il campionato sta per cominciare!

Reso noto il calendario della Serie A 2526. Sorteggiato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Per gli azzurri di Antonio Conte si parte .

Serie A, ecco il calendario: il Napoli debutta in casa del Sassuolo - Gli azzurri a Reggio Emilia nel weekend del 24 e 25 agosto, poi in casa col Cagliari. Inverno durissimo con tanti big match e la Champions @sscnapoli @TgrRai Partecipa alla discussione

Appuntamento alla prossima stagione, ecco il calendario della @seriea 2025-26 Il @officialsscnapoli campione d'italia parte a #ReggioEmilia in casa del @sassuolocalcio neo-promosso Partecipa alla discussione

