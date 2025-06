Sequestrato il ristorante Diamanti del Mare a Chiaia | gravi irregolarità su igiene lavoro e abusi edilizi

Sequestrato il ristorante Diamanti del Mare a Chiaia, gestito dall'influencer Gennaro Di Napoli, per gravi irregolarità su igiene, lavoro e abusi edilizi. Un blitz interforze ha portato alla luce un quadro allarmante di violazioni, descritto dalle autorità come un mix di “improvvisazione, illegalità...”. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme per garantire sicurezza e qualità nel settore della ristorazione, ricordando che legalità e professionalità sono fondamentali per il successo sostenibile.

È finita sotto sequestro l'attività di ristorazione "Diamanti del Mare", aperta da pochi mesi in via Sannazaro a Chiaia, e gestito dall'influencer Gennaro Di Napoli. Un blitz interforze ha fatto emergere un lungo elenco di violazioni, definito dalle autorità un mix di "improvvisazione, illegalità.

