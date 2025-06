Senza patente ubriaco e con un paio di coltellacci in macchina | 46enne nei guai

Una scena da brividi quella di un 46enne saccense, scoperto in stato di ebrezza al volante, senza patente né assicurazione, e con un paio di coltellacci e hashish in tasca. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi, dimostrando ancora una volta quanto sia importante rispettare le regole e tutelare la sicurezza di tutti. La vicenda si conclude con una denuncia e il sequestro del materiale illecito, un monito forte contro comportamenti irresponsabili.

