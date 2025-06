Sentivo il grasso succhiato via durante l' intervento ma non potevo muovermi Sono quasi morta il racconto agghiacciante dell' influencer Kayla Jade

L’esperienza di Kayla Jade è un racconto angosciante che mette in discussione le promesse di trasformazioni facili e a basso costo. Attratta dal miraggio di un cambiamento radicale, l’influencer australiana si è sottoposta a un BBL in Turchia, ma ciò che ha vissuto è stato ben diverso: un incubo di dolore e paura. La sua storia ci ricorda che, dietro alle promesse allettanti, si nascondono rischi spesso sottovalutati.

Attratta dalla promessa di un cambiamento radicale a basso costo, l'influencer australiana Kayla Jade è volata in Turchia per sottoporsi ad un Brazilian Butt Lift (BBL). Tuttavia,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Sentivo il grasso succhiato via durante l'intervento, ma non potevo muovermi. Sono quasi morta» il racconto agghiacciante dell'influencer Kayla Jade

In questa notizia si parla di: Influencer Sentivo Grasso Succhiato

“Belle di faccia”, la campagna delle influencer curvy su Instagram: «Stop all'odio per i grassi» - osano con selfie in costume da bagno e lanciano su Intasgram la loro campagna «per sensibilizzare alla grasso-fobia». E scusate, dicono le influencer, se usiamo termini inglesi. «Ma di questo ... Come scrive ilmessaggero.it

De tal palo, tal astilla ?