Sente urlare una donna soldato dei Lagunari libero dal servizio ferma il rapinatore

Sergente dei Lagunari, libero dal servizio, si trasforma in un eroe al primo segnale di pericolo: una donna in difficoltà davanti alla stazione di Mestre. Con un coraggio immediato, abbandona ogni esitazione e corre in suo aiuto, fermando il rapinatore e restituendo speranza in un quartiere che ha bisogno di esempi come lui. La sua azione dimostra che il vero valore si manifesta anche fuori dall’uniforme. La sua tempestività ha fatto la differenza.

Sente urlare una donna, chiede aiuto, lui è libero dal servizio, tuttavia non esita un attimo, la raggiunge, scopre che è stata aggredita e rapinata e si mette a inseguire il balordo, bloccandolo. È successo sabato di fronte al terminal dei bus vicino alla stazione ferroviaria di Mestre.

