Sella Cento | mercato in fermento e conferme in vista per Tanfoglio e Nobile

Il mercato della Sella Cento si muove tra fermento e attese, con voci di trattative che iniziano a prendere forma. La società sta definendo budget e sponsorizzazioni per la prossima stagione, mentre lo staff tecnico si arricchisce con l’ingaggio di Lorenzo Dalmonte come vice allenatore. In questo clima di rinnovato entusiasmo, tutte le attenzioni sono rivolte alla conclusione del cammino in Serie A2 e alle prossime sfide che attendono il team.

In attesa che la serie A2 definisca anche l’ultima promozione, il mercato a piccoli passi inizia a far decollare voci e qualche trattativa. La Sella Cento, come tutti, in questa fase è ancora ai primi contatti, definendo budget e sponsorizzazioni per la prossima stagione. Lo staff tecnico, lo abbiamo scritto tempo fa, vedrĂ nel ruolo di vice allenatore l’assunzione dell’imolese Lorenzo Dalmonte (figlio di Luca) al posto di Andrea Cotti, mentre per la squadra si sta cercando di definire qualche conferma del roster della passata stagione. Due dovrebbero essere i giocatori italiani coi quali qualche discorso è stato intavolato e potrebbe portare a breve all’annuncio di una conferma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella Cento: mercato in fermento e conferme in vista per Tanfoglio e Nobile

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Sella Cento Mercato Fermento

Andrea Cotti lascia la Benedetto XIV Sella Cento dopo dieci anni - Andrea Cotti saluta la Benedetto XIV Sella Cento dopo dieci anni di collaborazione. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite una nota della società , che ha riconosciuto il suo ruolo cruciale nella storia e nello staff tecnico.

Sella Cento: mercato in fermento e conferme in vista per Tanfoglio e Nobile - La Sella Cento prepara la prossima stagione con trattative per confermare Tanfoglio e Nobile, mentre il mercato è in fermento. msn.com scrive

Sella Cento sfida Nardò di Mecacci per evitare i playout - C’è un incrocio pericoloso sulla strada della Sella Cento ... tra le quali proprio quella di Cento all’andata al supplementare. La società voleva fare mercato per risollevarci, ma proprio ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Sella, Henderson è vicino. Cento attende la firma - Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, che nel mercato sono sempre all’ordine del giorno, parrebbe proprio di sì. Stiamo parlando della trattativa tra la Sella Cento e l’esterno americano ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Il grano ormai scarseggia ed è carissimo: prezzi del pane in aumento