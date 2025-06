Sei look street style per indossare le borse colorate in primavera

Colorate e vivaci, le borse della primavera 2025 sono il tocco irresistibile per ogni outfit. Magnetiche e lucenti, si prestano a mille interpretazioni, dal mattino alla sera, trasformando anche il look più semplice in una dichiarazione di stile. Scopri come combinarle con un tocco di street style, per essere sempre al centro dell'attenzione, ovunque tu vada. Perché questa stagione, la moda si indossa con allegria e audacia.

Magnetiche, energiche e lucenti: le borse colorate della primavera 2025 si indossano in ogni occasione del giorno, da mattina a sera. Ecco come combinarle secondo lo street style. Per una mise sporty chic, la borsa rossa si abbina alla perfezione con delle slingback coordinate, una camicia, un blazer navy, dei pantaloni in raso e un baseball cap, mentre per un look da ufficio, lo street style ci invita a puntare su una bag accesa di piccole dimensioni e un tailleur. Maglia a maniche lunghe, bermuda e accessori arancioni: la mise da sperimentare di giorno. Nel video di Amica.it, altri look a cui ispirarsi per combinare al meglio le borse colorate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sei look street style per indossare le borse colorate in primavera

