Sei colpi per uccidere la moglie il settimo per sé stesso | La crociera e le passeggiate insieme un fulmine a ciel sereno

Tragedia a Cene: un dramma che scuote la comunità. Rubens Bertocchi, nel suo gesto estremo, ha sparato sei volte alla moglie Elena Belloli prima di rivolgere l’arma contro se stesso, in un episodio improvviso e devastante. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto tutti, lasciando domande senza risposta e un dolore profondo. La storia si è conclusa con un tragico epilogo, ma il nostro obiettivo è comprendere le ragioni di questa tragedia.

Cene. Sei colpi di pistola e non due come inizialmente trapelato. Rubens Bertocchi ha premuto il grilletto più volte quando giovedì pomeriggio, 5 giugno, ha deciso di uccidere la moglie Elena Belloli nel loro appartamento di via Fanti 43 a Cene. Il settimo colpo l’ex commerciante di alimentari, ora portinaio in un palazzo, l’ha riservato per sé stesso. Ha mirato al torace, togliendosi la vita dopo avere confessato a un amico ciò che aveva appena fatto: “L’ho uccisa, mi sparo”. Dal contenuto del messaggio, i Carabinieri della Compagnia di Clusone hanno ipotizzato anche il movente del femminicidio che ha scosso il paese della Val Seriana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sei colpi per uccidere la moglie, il settimo per sé stesso: “La crociera e le passeggiate insieme, un fulmine a ciel sereno”

In questa notizia si parla di: Colpi Uccidere Moglie Settimo

Tentato omicidio a San Sisto: due arresti. Il gip: “Aggressione brutale, colpi inferti per uccidere” - Due persone sono state arrestate a San Sisto con l'accusa di tentato omicidio in seguito a un'aggressione brutale che ha coinvolto un uomo con colpi inferti con armi da taglio, tra cui una katana giapponese.

Rubens Bertocchi ha sparato sette colpi per uccidere la moglie Elena Belloli. Il movente nel messaggio all'amico - Il femminicidio di Cene, nell'appartamento trovati numerosi bossoli. La donna raggiunta da almeno due proiettili ... Segnala bergamo.corriere.it

Rubens Bertocchi e i 7 colpi di pistola alla moglie Elena Belloli: in pizzeria con gli amici la sera prima, la famiglia distrutta da un sospetto - Omicidio-suicidio a Cene (Bergamo), mercoledì sera la coppia al ristorante per la cena di classe del figlio piccolo. Il marito ha annunciato il delitto via sms a un amico, poi ha colpito e si è ucciso ... Secondo msn.com

A Caivano un uomo ha cercato di uccidere la moglie a colpi di smartphone - Nell'appartamento caivanese c'è la moglie dell'arrestato, sua coetanea, e la loro piccola figlia. A terra con lei anche le prove del fatto che l'uomo l'aveva colpita con uno smartphone ... Lo riporta agi.it

TikTok Di Xiao #Shorfs