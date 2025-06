Seasons e Pensare come una montagna | l’arte diffusa nell’estate di Gamec

questa estate a Bergamo, dove l’arte si trasforma in un’esperienza immersiva e partecipativa, superando i confini tradizionali e invitando tutti a riflettere sul nostro ruolo nel mondo.

Bergamo. " Pensare come una montagna " e " Seasons " di Maurizio Cattelan sono le protagoniste dell'estate bergamasca: due progetti diversi per forma, linguaggio e messaggio, ma profondamente in dialogo. Entrambi riflettono sulle connessioni tra uomo, natura e comunità, intrecciando memoria, storia e visioni future. Al centro, l'idea di un'arte che esce dalle sale del museo per incontrare luoghi, paesaggi e persone. Questa è la direzione di Gamec, che in attesa della nuova casa, riflette sul suo ruolo come istituzione culturale cittadina, per costruire una nuova identità che vuole essere legata al territorio e alla comunità, ed essere un'identità contemporanea e internazionale.