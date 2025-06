Se vuoi la pace prepara istituzioni di pace Si può fare molto anche a livello locale

Se desideri costruire un mondo di pace, devi cominciare dalle fondamenta delle istituzioni. Non solo quelle politiche, ma anche quelle educative, economiche e sociali, che plasmano i nostri comportamenti e valori quotidiani. È nelle azioni locali che si gioca la partita più importante per un futuro più pacifico, perché ogni cambiamento parte dal nostro impegno quotidiano. Solo così possiamo veramente preparare le istituzioni di pace di cui il mondo ha bisogno.

“Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace. Ci rendiamo sempre più conto che non si tratta solo di istituzioni politiche, nazionali o internazionali, ma è l’insieme delle istituzioni – educative, economiche, sociali – ad essere chiamato in causa”, è uno dei passaggi più significativi del discorso di papa Leone XIV nell’incontro dello scorso 30 maggio con i movimenti per la pace e il disarmo ad un anno dall’Arena di pace, voluta da papa Francesco a Verona. Affermazione che non solo ribalta l’obsoleto, falso e illusorio mantra del se vis pacem para bellum, del quale sono fanatici fondamentalisti i decisori nazionali e internazionali, e i loro chierici mediatici, ma riconduce alla responsabilità di tutti la costruzione di prassi di pace per il superamento dei sistema di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace”. Si può fare molto, anche a livello locale

