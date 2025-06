Se lo scrittore punta sull’intensità emotiva, catturando il lettore con parole che toccano il cuore, allora il suo potere risiede nella capacità di coinvolgere e lasciar riflettere. La qualità degli autori francofoni che hanno firmato l’appello su Libération è indubbia; tuttavia, ciò che conta davvero è come le emozioni vengono veicolate, creando un legame autentico tra autore e lettore. E questa è la vera magia della scrittura.

Non è in discussione la qualità degli autori francofoni che hanno firmato l’appello apparso la scorsa settimana su Libération; è anzi quasi fastidiosa l’insistenza con cui si sottolinea la. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it