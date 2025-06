Se doni il sangue gratis cappuccio e brioche di Davide Longoni

un’occasione unica per unire solidarietà e piacere, promuovendo una cultura del dono e della generosità. Donare sangue diventa così un gesto semplice ma prezioso, che può salvare vite e regalare un sorriso. L’evento, chiamato "Il dono buono", è organizzato in collaborazione con Davide Longoni, per offrire a tutti i donatori una colazione irresistibile: cappuccio e brioche, gratuitamente, come segno di gratitudine e speranza.

A Milano, lunedì 9 giugno, dalle 8 alle 12, si terrà un evento speciale in Stazione Centrale in occasione della Settimana Mondiale del Donatore di Sangue. Chi donerà il sangue avrà diritto a una colazione gratuita. La colazione gratis L'evento, chiamato "Il dono buono", è organizzato in

Lunedì in Stazione Centrale dopo aver donato il sangue cappuccio e brioche sono gratis - A Milano, lunedì 7 giugno, un gesto di solidarietà si trasforma in un dolce risveglio: donare il sangue presso la Stazione Centrale dà diritto a cappuccino e brioche gratis.

Lunedì in Stazione Centrale dopo aver donato il sangue cappuccio e brioche sono gratis - Milano, l’iniziativa di Avis e Mercato Centrale il 9 giugno dalle 8 alle 12. I croissant porteranno la “firma” del panettiere Davide Longoni. In Lombardia i donatori sono in aumento: nel 2024 quelli r ... Secondo msn.com

