Se continui a fare errori per me puoi stare a casa | la nota della maestra all' alunno di quinta elementare fa infuriare i genitori

Una nota della maestra inizia a fare il giro dei genitori, scatenando un’ondata di indignazione tra le famiglie. La frase, “Se continui a fare errori per me puoi stare a casa”, ha sollevato un vespaio di polemiche, evidenziando la delicatezza e le tensioni legate all’educazione dei più piccoli. In un contesto dove l’incoraggiamento dovrebbe prevalere, questa espressione ha acceso il dibattito sulla didattica e il rapporto tra insegnanti e genitori.

TREVISO - Troppi errori grammaticali nei compiti di un alunno che frequenta la quinta elementare in una scuola primaria paritaria della provincia di Treviso. La maestra, esasperata, ha scritto una. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Se continui a fare errori, per me puoi stare a casa»: la nota della maestra all'alunno di quinta elementare fa infuriare i genitori

La maestra «stufa» dell’alunno di quinta elementare: «Se continui così, stai a casa». La punizione in piedi nell’angolo: parte la protesta - È accaduto in una scuola paritaria di Treviso, dove un commento scritto a penna rossa sul compito di un bambino ha aperto il caso. La denuncia dei genitori: «Metodi educativi punitivi e umilianti» L'a ... Secondo msn.com