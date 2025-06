Scuole paritarie sotto controllo | stretta sui diplomifici e digitalizzazione obbligatoria con pagelle elettroniche e protocollo informatico

Le scuole paritarie italiane sono sotto la lente d'ingrandimento del nuovo quadro normativo. Con la Legge n. 79 pubblicata il 6 giugno, si intensificano i controlli sui diplomifici e si impone la digitalizzazione obbligatoria, con pagelle elettroniche e protocollo informatico. Una rivoluzione che mira a garantire trasparenza, qualità e innovazione nel sistema scolastico privato, segnando un passo decisivo verso un'istruzione più sicura e moderna.

La Legge n. 79 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno segna una svolta per il sistema delle scuole paritarie. Con l'articolo 5 del decreto convertito, il legislatore introduce misure stringenti per arginare il fenomeno dei cosiddetti "diplomifici" e accelera il processo di digitalizzazione del settore privato dell'istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

