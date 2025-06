Scuolabus e mensa | si aprono i termini domande online per i servizi

Le iscrizioni ai servizi scolastici di Fasano si aprono ufficialmente: dal 9 giugno, le famiglie possono inoltrare le domande online per il trasporto e la mensa scolastica del prossimo anno. Un'opportunità semplice e veloce per garantire un anno scolastico all'insegna della comodità e dell'efficienza. Non lasciatevi sfuggire questa occasione, perché il vostro supporto è fondamentale per una scuola sempre più vicina alle esigenze degli studenti e delle famiglie.

FASANO - A partire da lunedì 9 giugno, le famiglie degli alunni che per l’anno scolastico 20252026 intendano avvalersi del Servizio trasporto scolastico e del Servizio mensa scolastica devono presentare domanda attraverso la piattaforma“Schoolweb.Web GENITORI” accedendo al portale https:www7. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Scuolabus e mensa: si aprono i termini domande online per i servizi

In questa notizia si parla di: Mensa Scuolabus Aprono Termini

