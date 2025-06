Scuola Valditara | stop agli smartphone in classe da settembre via libera ai tablet

Addio agli smartphone tra i banchi, benvenuti ai tablet: un cambiamento epocale nell’educazione italiana! Dal settembre 2025, il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato un divieto totale di cellulari nelle scuole superiori, puntando a concentrare l’attenzione degli studenti e ridurre le distrazioni. Questa rivoluzione digitale promette di trasformare le aule, favorendo un apprendimento più coinvolgente e produttivo. Gli studenti saranno pronti a abbracciare questa nuova era scolastica?

Addio cellulari tra i banchi: nuove regole in arrivo. A partire da settembre 2025, gli smartphone saranno vietati durante le lezioni in tutte le scuole, comprese le superiori. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha spiegato come l'obiettivo principale sia quello di ridurre le distrazioni in aula. Durante un'intervista al Corriere della Sera, il ministro ha chiarito: «Gli studenti non potranno tenere il cellulare acceso in classe». I dispositivi dovranno essere riposti in appositi contenitori all'inizio della giornata e recuperati solo al termine delle lezioni.

