Scuola ultima campanella per oltre 7 milioni di studenti

Oggi segna l’ultima campanella per oltre 7 milioni di studenti italiani, un anno ricco di sfide, scoperte e crescita. Mentre le aule si svuotano, il pensiero corre alle avventure estive e alle nuove opportunità che attendono i giovani. E sebbene la scuola finisca, il viaggio della conoscenza continua, pronta a ripartire con entusiasmo a settembre, portando con sé sogni e obiettivi ancora più grandi.

Quella di oggi è l'ultima campanella per oltre 7 milioni di studenti. L'anno scolastico è finito, se ne riparla a settembre. Gli ultimi a terminare le lezioni, la prossima settimana, saranno i ragazzi di Trentino-Alto Adige, Toscana, Valle d'Aosta, Liguria e Basilicata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scuola, ultima campanella per oltre 7 milioni di studenti

