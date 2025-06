Scuola e vacanze Ara | Buona idea il break a primavera

In un panorama in evoluzione, l’idea di un break a primavera rappresenta una proposta interessante per scuole e famiglie. Posticipare la chiusura a giugno e magari inserire una pausa a febbraio potrebbe offrire benefit significativi, ma è fondamentale ascoltare le esigenze di tutti. L’assessore Daniele Ara si mostra favorevole, sottolineando l’importanza di un calendario scolastico flessibile e pensato per il benessere degli studenti e delle famiglie. Con Conti, il dialogo continua per trovare soluzioni efficaci e condivise.

Posticipare la chiusura della scuola a giugno e ipotizzare uno stop, ad esempio a febbraio: la proposta dell’assessore regionale all’Istruzione, Isabella Conti piace all’assessore comunale alla Scuola, Daniele Ara che sottolinea la necessità di prestare "attenzione" alle esigenze delle famiglie anche in corrispondenza di questo nuovo intervallo in corso d’anno. Con Conti "siamo d’accordo", ammette Ara, sottolineando che il nuovo calendario "presuppone un accordo sindacale e anche una riorganizzazione dei servizi legati alla scuola perché interromperla durante l’anno crea comunque la necessità per diverse famiglie di organizzarsi, soprattutto per i bambini più piccoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

