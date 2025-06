Scuola | da settembre addio agli smartphone

A partire da settembre, le scuole italiane daranno il via a una grande rivoluzione: niente più smartphone in classe. La decisione del ministro Valditara mira a creare un ambiente di apprendimento più concentrato e meno distratto, favorendo il benessere dei giovani. Un passo deciso verso un futuro in cui la scuola torna ad essere un luogo di crescita autentica e reale confronto. È il momento di riscoprire il valore delle interazioni faccia a faccia, lontano dallo schermo.

A settembre l'utilizzo del telefono sarà vietato a scuola: lo comunica Valditara che vuole aiutare i giovani a disintossicarsi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Scuola: da settembre addio agli smartphone

