Scritte razziste sui muri dei bagni della Zilmet la condanna di Cgil e Anpi | Non è la prima volta

La presenza di scritte razziste sui muri dei bagni della Zilmet a Limena è un episodio grave che richiede una ferma condanna. La CGIL e l'ANPI si uniscono nel condannare con forza questi atti di intolleranza e odio, riaffermando i valori di rispetto e solidarietà. Non è la prima volta che si verificano simili episodi in quel luogo: è ora di agire per promuovere un ambiente di lavoro e di vita più inclusivo e rispettoso delle diversità.

Non è la prima volta che sui muri dei bagni dello stabilimento di via Colpi a Limena dell’azienda metalmeccanica Zilmet, ignoti lascino scritte e simboli inneggianti al fascismo e al nazismo con frasi razziste contro gli stranieri. Anche nel caso precedente i responsabili non sono stati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Scritte razziste sui muri dei bagni della Zilmet, la condanna di Cgil e Anpi: «Non è la prima volta»

