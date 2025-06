scoppia incendio in piena notte resta distrutta l autovettura di una donna

Un’altra notte segnata dalla devastazione: un incendio si è scagliato contro l’autovettura di una donna a Taurisano, lasciando solo cenere ciò che restava della sua Fiat Punto. Un episodio che desta preoccupazione e sconcerto nella comunità, sollevando interrogativi sulle cause di questi incendi dolosi o accidentali. La sicurezza dei cittadini resta la priorità: sarà compito delle autorità fare luce su quanto accaduto e prevenire future tragedie.

