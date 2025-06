Scoperto ghiaccio d’acqua attorno a una giovane stella | la svolta del telescopio James Webb

Una scoperta rivoluzionaria apre nuove frontiere nella nostra comprensione dell'universo: il telescopio James Webb ha rilevato, per la prima volta, ghiaccio d'acqua intorno a una giovane stella, segnando una svolta epocale. Dopo anni di attese e speculazioni, questa conferma porta alla luce potenziali condizioni favorevoli alla formazione di pianeti abitabili. La scoperta promette di cambiare il nostro sguardo sul cosmo e sul futuro dell'umanità nello spazio.

di Salvatore Vicedomini Una scoperta con effetti speciali: è stato rinvenuto ghiaccio intorno ad una giovane stella! Era da tempo che i ricercatori attendevano questa notizia in virtù del fatto che l’acqua nella sua forma gassosa, il vapore acqueo, già era stata rilevata da anni. Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha confermato, che in un disco di detriti polverosi che orbita attorno ad una giovane stella leggermente più massiccia del nostro sole, a circa 155 anni luce di distanza, vi è presenza di ghiaccio d’acqua cristallino. Il ricercatore Chen Xie primo autore del nuovo articolo pubblicato su NATURE, dal titolo: Water ice in the debris disk around HD 181327, e assistente ricercatore presso la Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, si è così espresso “Il satellite Webb ha identificato sia ghiaccio d’acqua che ghiaccio d’acqua cristallino in maniera inconfondibile, che si può trovare anche in luoghi come gli anelli di Saturno e i corpi ghiacciati della fascia di Kuiper del nostro sistema solare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

