Scontro tra moto e furgone Centauro 40enne gravissimo

Schianto fra furgone e moto sul rettilineo diretto alle autostrade, centauro quarantenne in fin di vita. È stato trasferito in ospedale con manovre cardiocircolatorie in atto, in codice rosso e in condizioni disperate. Il drammatico incidente si è verificato ieri nel pomeriggio a Cernusco sul Naviglio sulla sp113, il vialone diretto alle tangenziali, all’incrocio con via Resegone. Sulla dinamica, al vaglio della polizia locale di Cernusco, e con gli inquirenti al lavoro sino a tarda sera, riserbo massimo. Lo schianto sarebbe avvenuto all’altezza della laterale. Il centauro, un uomo residente a Milano, 41 anni non ancora compiuti, sposato, sbalzato dalla sella è finito sotto l’autocarro, rimanendo incastrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

