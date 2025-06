Scontro tra auto e moto un ferito grave al Maggiore

Un violento incidente lungo la strada Padana Inferiore a Caorso ha causato un ferito grave, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. L’incidente, avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, coinvolge un’auto e una moto e le cause sono ancora in fase di accertamento. La scena ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti: cosa è successo davvero?

Un ferito grave, trasportato dall'elicottero all'ospedale Maggiore di Parma. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, sabato 7 giugno, lungo strada Padana Inferiore, nel comune di Caorso. i soccorsi a Caorso A scontrarsi, per cause ancora in corso.

