Scontro tra auto e moto un ferito grave al Maggiore

Un incidente drammatico scuote Caorso: uno scontro tra auto e moto lungo strada Padana Inferiore ha lasciato un ferito grave, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorritori lavorano incessantemente per gestire l’emergenza. La tranquilla mattinata si è trasformata in una scena di emergenza: cosa è successo esattamente?

Un ferito grave, trasportato dall'elicottero all'ospedale Maggiore di Parma. Questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 di questa mattina, sabato 7 giugno, lungo strada Padana Inferiore, nel comune di Caorso. i soccorsi a Caorso A scontrarsi, per cause ancora in corso.

