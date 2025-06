Scontro tra auto e moto muore un 65enne

Un drammatico incidente ha spezzato la serenità di Sant'Elena, lasciando dietro di sé una scia di dolore e domande senza risposta. Ieri sera, alle 22 circa, un impatto fatale tra una moto e un'auto ha causato la tragica morte di due uomini, di 65 e 63 anni. La dinamica e le cause restano da chiarire, mentre l'intera comunità si interroga sulle misure di sicurezza stradale più efficaci.

E' stato fatale per un 63enne l'impatto tra la sua moto e una macchina che proveniva dal senso di marcia opposto. L'incidente mortale è avvenuto ieri sera, venerdì 6 maggio, quando erano circa le 22. L'incidente è avvenuto all'altezza del Comune di Sant'Elena. I mezzi coinvolti nell'incidente.

In questa notizia si parla di: Moto Scontro Auto Muore

