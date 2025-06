Scontro in superstrada un ferito e disagi a raffica

Schianto lungo la superstrada statale 73 bis, tra Lucrezia di Cartoceto e Calcinelli di Colli al Metauro: un ferito trasportato in codice rosso all' ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sono circe le 11 del mattino di ieri quando, per ragioni in corso di accertamento, un camion con rimorchio, che transitava in direzione monte, si scontra con tre veicoli che procedevano nella medesima direzione. Un incidente che avrebbe potuto coinvolgere anche altri veicoli, per la velocitĂ a cui di solito si procede sulla direttrice, ma non è avvenuto grazie alla buona visibilitĂ e al manto stradale asciutto.

