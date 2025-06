Scontro grave motociclista diciottenne

Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio a Brescia, coinvolgendo un diciottenne in sella alla sua motocicletta. Mentre si apprestava a svoltare a sinistra lungo via Sufflico, il giovane ha avuto un frontale con un'auto proveniente dalla direzione opposta. La scena si svolgeva sotto lo sguardo attonito dei passanti, suscitando ancora una volta preoccupazione per la sicurezza sulle strade bresciane. La vittima, originaria di Tagliuno, lotta ora tra la vita e la morte, ricordandoci quanto sia fragile la nostra quotidianità.

Sta per svoltare a sinistra e fa un frontale con l’auto che arriva dalla direzione opposta. Ancora un drammatico incidente sulle strade bresciane. L’ultimo si è registrato ieri intorno alle 16,15 lungo via Sufflico. Ad avere la peggio è stato un motociclista diciottenne, coinvolto appunto in uno schianto in moto. Stando alla prima ricostruzione il giovane, di casa nella Bergamasca (a Tagliuno di Castelli Calepio) percorreva con la sua Benelli 125 la Provinciale 84 in direzione di Brescia. Arrivato in prossimità di via Galignani, sembra si fosse preparato per girare a sinistra quando per motivi in corso di accertamento è entrato in collisione con una vettura diretta verso la provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

