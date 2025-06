Scontro frontale tra auto e camion cisterna | due feriti di cui uno grave

Un violento scontro frontale tra un’auto e un camion cisterna scuote Zimella: due giovani a bordo della BMW sono rimasti feriti, uno in modo grave, mentre l’incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo Via Nuova Padovana. L’impatto, avvenuto alle 18.30 all’incrocio con Via Scanzana, ha richiamato l’attenzione di tutti, lasciando dietro di sé una scena di grande commozione e preoccupazione. Illeso il...

Due giovani a bordo di una Bmw sono rimasti feriti nello scontro con un camion cisterna avvenuto ieri, 6 giugno, a Zimella. I due veicoli percorrevano Via Nuova Padovana in direzioni opposte e l'impatto si è verificato intorno alle 18.30 all'altezza dell'incrocio con Via Scanzana. Illeso il.

