Scontro auto-scooter Grave un giovane

Un grave incidente sulla provinciale di ‘Grazie’ ha coinvolto un giovane di 22 anni in sella al suo scooter, finito in ospedale al Trauma Center di Ancona. L’impatto con una Volkswagen Golf si è verificato alle 12:40 di ieri, lungo la strada che collega Santa Maria Goretti a Cossignano. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La comunità si chiede come sia potuto succedere e quali misure adottare per prevenire tragedie simili.

In sella al suo scooter si scontra con un’auto e finisce al Trauma center dell’ospedale di Ancona. L’incidente è accaduto ieri alle 12,40 circa, in località ‘Grazie’ lungo la strada provinciale che dalla rotatoria sulla Valtesino, località Santa Maria Goretti sale verso Cossignano. Nel sinistro è rimasto coinvolto J. G. di 22 anni della zona che è entrato in collisione con una Volkswagen Golf. Sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato l’equipaggio con i sanitari della potes di Offida e data la dinamica ha anche allertato l’ eliambulanza. Il giovane scooterista è rimasto sempre vigile, ma le sue condizioni hanno richiesto il trasferimento all’ospedale dorico con il velivolo che è atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente, per accelerare i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro auto-scooter. Grave un giovane

